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Nusret Beckham'a 1.5 milyon lira verdi

New York’ta Nusr-et’in şubesini açan kasap Nusret Gökçe, eski İngiliz futbolcu David Beckham ve 3 çocuğunu ağırladı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 07:21..
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Türkiye ve Dubai’deki mekanlarından sonra Miami ve New York’ta şube açan Nusret Gökçe, hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Amerika’daki yemek eleştirmenleri yerden yere vurduğu Nusr-et için ‘pahalı, etler lezzetsiz, hijyenik değil’ yorumunda bulunmuştu.

Nusret Beckham'a 1.5 milyon lira verdi

BECKHAM ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Nusret Gökçe son olarak New York’taki lokantasında İngiliz eski futbolcu David Beckham ile çocuklarını ağırladı. Beckham, Nusret’in şovunu Instagram’da paylaşıp övgüler yağdırdı.

400 BİN DOLAR VERDİ

İddiaya göre; Nusret bu paylaşımlar karşılığında David Beckham’a 400 bin dolar (1.5 milyon) ödedi.

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