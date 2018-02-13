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Nusret bu sefer de Beckham'ı yedirdi

İngiltere'nin efsane fulbolcularından David Beckham, Nusret'in New York'taki restoranına gitti. Restorantta bulunan Nusret, efsane futbolcuyu elleriyle besledi.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 09:59..
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Nusret çılgınlığı ABD'de devam ediyor. New York şubesi ile ABD'ye açılan Nusret'in bu seferki ziyaretçisi efsanevi eski futbolcu David Beckham oldu. Çocukları ve ailesi ile gelen Beckham'ı Nusret elleriyle besledi.

Nusret bu sefer de Beckham'ı yedirdi

NUSRET'E BÜYÜK İLGİ

İngiltere'nin efsane futbolcularından David Beckham, Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük beğeni topladı. Videoda ise fenomen kasap Nusret Gökçe yer aldı. Nusret'in şovunu büyük bir ilgi ile takip eden Bekcham ailesi, şovun ardından meşhur tuzlama harekatini yaparak kameralara poz verdiler.

David Beckham'dan Nusret paylaşımı - VİDEO

Nusret bu sefer de Beckham'ı yedirdi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Görüntüde, Nusret hazırladığı eti keserken mekanda bulunan müşteriler de büyük ilgiyle izledi. Nusret kendisiyle bütünleşen saltbae hareketini de yapmaktan geri kalmadı. Eti kesen fenomen kasap Nusret daha sonra elindeki bıçakla David Beckham'a ikram etti. Beckham ise Instagram üzerinden şunları yazdı: "Harika öğle yemeği için teşekkür ederim... Tanıştığımıza memnun oldum ve inanılmaz bir deneyimdi."

Nusret bu sefer de Beckham'ı yedirdi

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