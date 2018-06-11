Nusret Gökçe killiye'yi açtı

Şenkaya ilçesinin Paşalı köyünde 4 bin metrekare üzerine yaptırılan ve yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyenin açılışına, Nusret Gökçe, annesi Fatma, babası Faik, kardeşleri Uğur ve Özgür Gökçe katıldı. Dualarla açılışı yapılan ’Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi’nin kurdelesini kesen Nusret Gökçe, kestiği kurdele parçasıyla, meşhur tuz serpme hareketi yaptı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kadir Gecesi’nde açılışını yapan dünyaca ünlü et ustası Nusret Gökçe, "Bugün çok mutlu bir günümdeyim. Köyüme, görmüş olduğunuz bu eseri kazandırmanın sevincini yaşıyorum. Buraya anne ve babamın ismini vererek uzun yıllar onların adını yaşatmak istiyorum. İnşallah içini doldurursunuz. Dualarınızla birlikte daha güzel projelerle Erzurum’a yatırım yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.