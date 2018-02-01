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Nusret'e ABD'de soruşturma açıldı

ABD'nin New York kentinde restoran açarak dünyaya açılan Nusret hakkında sağlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 11:04..
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Instagram hesabından restoranlarının mutfağında etlerle yaptığı şovla dünyaca ünlenen Nusret'e soruşturma açıldı.

ŞİKAYET ETTİLER

New York'un Sağlık Departmanı'ndan bir yetkili, Nusret'in videolarının ardından kendilerine gelen şikayetleri değerlendirerek bir soruşturma yürüttüklerini aktardı.

ÇIPLAK ELLE ET YAPIYOR

Sağlık Bakanlığı'nda bir yetkili, ABD'deki sağlık kurallarının hazırlanan bir yemeğe çıplak elle dokunmayı yasakladığını söyledi. Yetkili, bir başka sağlık kuralının ise yemek hazırlarken el ve kollarında mücevher giyilmemesi olduğunu, Nusret'in ise bu kuralı da ihlal ettiğini söyledi.

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