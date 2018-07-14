Nusret'in Bebek şubesi mühürlendi

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan şubesi Nusr-Et Steakhouse Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı.
YENİLEME PANKARTLARI ASILDI
Ünlü restoranın önüne ise “Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asıldığı görüldü.
Bebek'te esnaflık yapan Metin Koca “Biz burada esnafız. Sabah zabıta ekipleri gelip mühürledi. Zaten bir sene olmuştu açılalı." dedi.