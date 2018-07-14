Nusret'in Bebek şubesi mühürlendi

Çizgi film karakteri Cedric'e benzetilince ismini de karakter ile aynı yapmak için mahkemeye başvuran gencin, kimlik kontrolünde asker kaçağı olduğu tespit edilince askerlik şubesine teslim edildi.

İsim değişikliği için gitti asker kaçağı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belelediye (İBB) Meclisi'nde onaylanan proje, 1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak.

Ankara'da sıcak ve güneşli havanın ardından akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak hava dolayısıyla yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

1 Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı.

2 Adnan Oktar'a destek eylemi Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup, Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

3 Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçı Shakira'yı izlemeye giden Aleyna Tilki, "Bana 30 bin az" dedi.

4 Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi Bosna'nın NATO'ya katılımını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'deki gündemlerden bedelli askerliğe değindi. Başkan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz." dedi.

5 Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu Başkan Erdoğan, Rusya ve İran ile konuşarak ikili ticaretlerde yerli paraların kullanılmasına başlandığını belirtti. Erdoğan, Çin'le de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

6 Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi. Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursamayan bir tavır takınması eleştirilere neden oldu.