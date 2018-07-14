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Nusret'in Bebek şubesi mühürlendi

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait restoranın Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

DHA | 14.07.2018 - 18:25..
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Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan şubesi Nusr-Et Steakhouse Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı.

YENİLEME PANKARTLARI ASILDI

Ünlü restoranın önüne ise “Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asıldığı  görüldü.

Bebek'te esnaflık yapan Metin Koca “Biz burada esnafız. Sabah zabıta ekipleri gelip mühürledi. Zaten bir sene olmuştu açılalı." dedi.

Nusret'in Bebek şubesi mühürlendi

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