Nysa Antik Kenti'nde taban mozaiği bulundu

Helenistik dönemde kurulan, Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun olarak yerleşim gören ve antik dönemin ticaret güzergahları üzerinde yer alan Nysa Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Meclis binası, agora, forum, çarşı bazilikası, tüneller ve köprülerin açığa çıkarıldığı antik kentte devam eden çalışmalarda önemli kalıntılara rastlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen çalışmalara, 1998 yılından bu yana Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı destek veriyor.

4. YÜZYILA AİT

Nysa Antik Kenti'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, kazı çalışmalarının bu yıl kentin batı yakasında yoğunlaştığını söyledi.

Serdar Hakan, "Mozaikli yapı, 25 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde büyük bir salon ve ona açılan mekanlarda taban döşemelerinde açığa çıkıyor. Mozaik döşeme milattan sonra 4. yüzyıl Geç Roma dönemine ait. Bu mozaiklerin güneyindeki hamam ve batısında yer alan Roma villasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. O alanda çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek." dedi.



