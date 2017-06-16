NYT Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü Gandhi'ye benzetti

New York Times gazetesinin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"YENİ STRATEJİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

"Genellikle çekingen kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü, Türkiye'de parçalanmış muhalefet hareketlerini birleştirmeyi başaramamış olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayanlar tarafından bir strateji değişikliği olarak görüldü ve memnuniyetle karşılandı. Son seçimlerde, otoriter politikaları artıran Erdoğan'ın partisi karşısında CHP yüzde 25 oyda kalmıştı."

"TUZ YÜRÜYÜŞÜYLE KIYASLANIYOR"

New York Times, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün, 1930 yılında Gandhi'nin 'Tuz Yürüyüşü' ile kıyaslandığına işaret etti.

Gazete, eski CHP milletvekili Aykan Erdemir'den de görüş aldı. Erdemir 'Adalet' yürüyüşünü, 1991 yılında 100 bin maden işçisinin Ankara'ya gerçekleştirdiği 'Büyük Madenci Yürüyüşü'ne benzetti.

GANDHİ'NİN TUZ YÜRÜYÜŞÜ

Mohandas Karamçand Gandi, Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri. Gandi, gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsü. Bu felsefe Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturmuş ve dünya üzerinde vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı olmuştu.

Bu ilhamın kaynağı olan eylem ise Tuz Yürüyüşü'ydü. Gandi Hindistan'da alınan Britanya tuz vergisine karşı 1930'da yaptığı 400 kilometrelik Gandi Tuz Yürüyüşü ile ülkesinin Britanya'ya karşı başkaldırmasına öncülük etti. 1942'de Britanyalılara açık çağrıda bulunarak Hindistan'ı terk etmelerini istedi. Hem Güney Afrika hem de Hindistan'da birçok kere hapsedildi.