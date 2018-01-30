NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

ABD, YPG'yi Rakka meselesinde olduğu gibi Afrin'de de Türkiye karşısında parlatmaya çalışıyor, algı operasyonları oluşturarak propaganda faaliyetlerini yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times (NYT) YPG'li bir kadın teröristin Türk tankının içine girerek intihar saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Ancak gerçeğin kahrmanlıktan çok bir korku hikayesinin olduğu ortaya çıktı.

İNTİHAR SALDIRISI YALANI

28 Ocak tarihinde NYT'de yayınlanan haberde YPK/PKK'lı bir kadın teröristin Suriye’deki Türk askerlerine yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirdiği, el bombası ile Türk askerlerinin öldürüldüğü yazılıyordu.

YPG'nin yalanıyla yazılan haberde "Bu olay doğrulanırsa, bu durum YPG/PKK’nın Suriye’deki Türk güçlerine karşı ilk intihar saldırısı olduğu" belirtilerek, intihar bombacısı YPG/PKK’lının asıl adının Zuluh Hemo, kod adının Avesta Habur ve YPG/PKK (YPJ) mensubu olduğu belirtti.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

NYT gazetesi terörist olduğu tahmin edilen Rami Abdulrahman adlı bir kişiden aldığı yorumda, bunun kasti bir intihar saldırısı olduğuna inanmadığı," kahraman Avesta tanka saldırdı ve tankla birlikte kendini de havaya uçurdu” dediği

İfade ediliyor.





KENDİNİ HAVAYA UÇURMUŞ

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın aldığı bilgiye göre ortaya çıkan bu gerçekte, TSK ve ÖSO askerleri tarafından teslim alınmaya çalışılan teröristin panikle ağızındaki el bombasının mandalını gevşettiği ve kendisini havaya uçurduğu belirtildi.

Bölgedeki askerlerden alınan bilgiye göre, "Ağzında el bombası vardı. “Teslim ol” dedik. Panikleyince mandal gevşedi ve patladı." şeklinde ifade edilen olayda hiçbir askerin yaralanmadığı, terörist haricinde ölenin de bulunmadığı belirtildi.