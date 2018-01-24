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'Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları'

Yapı Kredi Yayınları’nın 5000. kitabı olan 'Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları' Nâzım Hikmet'in 1937 - 1942 yılları arasını kapsıyor.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 13:29..
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'Nazım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları' kitabı, bir grup araştırmacının ve editör olarak Yücel Demirel’in Memet Fuat Arşivi Piraye Koleksiyonu üzerinde birkaç yıllık çalışmasının sonucu oluşturuldu. Kitap, Nâzım Hikmet'in 1937-1942 yılları arasında İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa hapishanelerinde tuttuğu 6 cep defterinden yola çıkarak hazırlandı.

'Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları'

Farklı boyutlardaki 6 defter, tıpkıbasımların yanı sıra şairin notlarında yer alan bazen bir tek kelimenin, yarım kalmış bir cümlenin, bir mısranın, adresin ya da rakamların çağrıştırdıkları döneme ait açıklama metinleri de eklenerek 6 kitap haline getirildi.

'Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları'

Nâzım Hikmet'in şairliğini, âşık ve mahkûm hallerini gösteren 6 cep defterine ek olarak belge ve fotoğraflar da 7. kitap "Zeyl"de toplandı. Erden Akbulut, Yeşim Bilge, Handan Durgut, Mehmet Ulusel'den oluşan Piraye Koleksiyonu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kitap, şairin 116. doğum yılında okurlarıyla buluştu.

'Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları'

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