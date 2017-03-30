Booking kararı hakkında:

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün, Booking.com'un rekabeti önleyici hamlelerde bulunduğunu belirterek, Türkiye'de seyahat acentalığının yasayla düzenlendiğini anımsattı.

Gürcün, Booking.com'un, Türkiye'de, Türk vatandaşlarına Türkiye sahillerindeki otelleri (rezervasyon) satmaya başladığını ifade ederek, "Mahkemeye bu nedenle başvurduk. (Mahkeme) Haksız rekabet nedeniyle Booking.com'un faaliyetlerini durdurma kararı aldı." dedi.

"DÜNYA DEVİ İLE NASIL YARIŞACAKLAR?"

İç turizm yapan seyahat acentalarının Booking.com gibi dünya devi ile nasıl yarışacağını soran Gürcün, "Son birkaç yılda pek çok üyemiz bu işi yapmaktan vazgeçti. Bir kısmı da bu haksız rekabetin karşısında kapattı." diye konuştu.

"YURT DIŞINDAN REZERVASYON YAPILABİLİYOR"

Booking.com'dan rezervasyon yapmış olanların ne yapması gerektiğine ilişkin soru üzerine Gürcün, rezervasyonunu yapanlarla ilgili herhangi bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'de bundan sonrasında rezervasyon yapılamayacak ama yurt dışındaki insanlar Booking.com üzerinden Türkiye'deki otellere rezervasyon yapabilecek. Bunda herhangi bir kısıtlama yok." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE HOLLANDA İLİŞKİLERİ LALE GİBİYDİ"

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekilerek Booking.com'un Hollanda menşeli olması nedeniyle bu kararın verildiğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Gürcün, bunlarla hiç alakası olmadığını vurgulayarak, "Bu dava 2015 yılında açıldı. O zaman Türkiye ile Hollanda'nın ilişkileri lale gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

BTK: "TARAFIMIZA ULAŞMIŞ BİR ŞEY YOK"

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da; kendilerine bu yönde bir şey ulaşmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de gazetelerde bu durumu okuduk. Yalnız şöyle bir durum var; bizim mevzuatımızda rekabete aykırı işlem nedeniyle internet sitesi kapatmaya ilişkin bir hüküm yok. Bu kararı kimin verdiğine bakarız. İnternet sayfası engellemeyle ilgili merciler belli. O mercilerden gelecek kararı görmemiz lazım. Benim gazetelerde okuduğum şekliyle engellemek mümkün değil."

"BOOKİNG, KARARIN GEREĞİNİ KENDİ KENDİNE YERİNE GETİRMİŞTİR"

Booking.com'a erişilmeye çalışıldığında Türkiye'deki otellere rezervasyon yapılamadığını ancak yurt dışındaki otellere rezervasyonun gerçekleştirilebildiğinin hatırlatılması üzerine Sayan, "Normalde bizim yaptığımız şey, siteye tamamen erişimi engellemek şeklinde oluyor. Booking.com'da eğer belirttiğiniz gibi bir durum varsa kendisi bu kararın gereğini kendi kendine yerine getirmiştir. Bizim açımızdan bunun engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.

"REKABETLE İLGİLİ ENGELLEME YAPAMIYORUZ"

Sayan, bu kararın diğer online rezervasyon portallarını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soru üzerine de, şunları kaydetti:

"Haberlerde yer alan hususlar rekabetle ilgili hususlar. Bundan dolayı biz engelleme yapamıyoruz. Bizim engelleme yaptığımız durumlar, kamu güvenliği, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili durumlar. Ticari olarak katalog suçlar var, uyuşturucu madde temini gibi... Otel rezervasyonunda rekabetin engellenmesi katalog suçlara girmiyor."

"İCRAATA UYGUNSA UYGULANIR"

"Mahkeme kararıyla ilgili bir yazı elinize ulaştığında nasıl bir yol izleyeceksiniz?" sorusuna da Sayan, "Bunu neye dayandırarak söylediklerini görmeden bir şey demem mümkün değil. İcraata uygunsa uygulanır ama rekabetle ilgili hususla site erişime kapatılamaz." yanıtını verdi.

TÜRKİYE OTELLERİNE REZERVASYON YAPILAMIYOR

Bu arada, mahkeme kararının ardından bugün itibarıyla Booking.com'a Türkiye'den erişilmeye çalışıldığında Türkiye'deki otellere rezervasyon yapılamıyor. Portalda, yalnızca yurt dışındaki otellere rezervasyon yapılıyor.

BOOKING.COM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Booking.com karara karşı olduğunu ve temyize götüreceğini belirtti.

Açıklamada, "Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak, Türk müşterilerin tüm dünyadan karşılaştırmalı konaklama ve rezervasyon yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz." denildi.