Obama, Chicago Üniversitesi öğrencilerine konuşma yapacak

Ocak ayında görevini Donald Trump'a devreden ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'ı terk ettikten sonraki ilk konuşmasını yapmaya hazırlanıyor.

ETKİNLİK PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Obama'nın, kendisinin de anayasa hukuku dersi vermiş olduğu Chicago Üniversitesi'nden öğrencilerle bir araya geleceği bildirildi. Etkinliğin pazartesi günü gerçekleştirileceği aktarıldı.

Görevinden ayrıldığından beri gözlerden uzak olmayı tercih eden Obama, siyasi olarak aktif kalacağını söylemiş fakat bunu ne şekilde yapacağını belirtmemişti.

GELECEK KUŞAĞIN LİDERLERİNİ CESARETLENDİECEK

Obama'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, Obama'nın görevinden ayrıldıktan sonraki hedeflerinden birini içerdiği ve gelecek kuşağın liderlerini cesaretlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Halka açık yapılmayacak olan etkinliğin televizyonda yayınlanacağı, öte yandan farklı üniversitelerden öğrencilerin de davet edildiği ifade edildi.