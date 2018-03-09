Obama çifti TV programı yapmaya hazırlanıyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşinin emekliye ayrılmaya niyeti yok gibi görünüyor. ABD başkanlık konusunda TV fenomeni Oprah Winfrey'ye yalvarırken Obamagiller de TV yıldızı olmaya merak sardı.

NETFLİX İLE GÖRÜŞÜYORLAR

ABD'li New York Times (NYT) gazatesinin haberine göre; geçtğimiz yıl görevi sona eren ve uzun bir tatil yapan Obama ve eşi Michelle dünya çapında milyonlarca abonesi olan Netflix ile görüşüyor.

Obama çiftinin, programın formatı, bölüm sayısı konusunda herhangi bir karar alınmadığı ancak bu söz konusu program yada programların yalnızca Netflix'e özel olacağı öğrenildi.

MASAL ANLATACAKLAR

Gazete ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, mevcut başkan Donald Trump'ı yada eleştirmenlere yanıt verme düşüncesinde olmadığını, hikayeler anlatarak ilham vermeyi amaçladığı belirtildi.

OBAMA MODERATÖRLÜK DE YAPABİLİR

Obama'nın başkanlığı döneminde gündemde olan tartışma yaratan konularla ilgili bir programda moderatör olmasının da söz konusu olabileceği ifade edilirken diğer bir olasılığın da Michelle Obama'nın first lady'liği döneminde sıkı sıkı savunduğu beslenme politikaları ile ilgili olabileceği de söylendi.