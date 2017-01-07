Obama feshedilmek istenen sağlık reformunu savundu

Obama, online haber sitesi Vox'a verdiği mülakatta, halefi Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin sağlık reformunu feshetmeye yönelik girişimlerini değerlendirdi.

"DAHA İYİSİNİ HAZIRLASINLAR, DESTEKLERİM"

Cumhuriyetçilere Obamacare'in yerine nasıl bir plan getireceklerini ortaya koymaları çağrısında bulunan Obama, şunları kaydetti:



"Bütün Cumhuriyetçilere şunu söylüyorum: Eğer gerçekten Obamacare'den bariz şekilde daha iyi bir plan hazırlarsalar, Obamacare'in iptal edilmesini ve yerine onların planının getirilmesini açıkça destekleyeceğim. Ama önce planlarını görmek istiyorum."



Obama, ayrıca Cumhuriyetçilere tutamayacağı sözler vermemeleri tavsiye ederken, "Obamacare üzerine çok uzun süre çalıştım. Eğer bunun için daha iyi bir yol olsaydı, kesinlikle onu izlerdik. Bu benim de yararıma olurdu çünkü sistemin çalışıp çalışmadığına göre yargılanacağımı biliyordum" ifadelerini kullandı.

"OBAMACARE İSMİNİ BEN TAKMADIM"

Obamacare'in iptal edilmesine kendi adını taşıdığı için karşı çıktığı eleştirilerini kabul etmeyen Obama, sağlık sigortası reformuna "Obamacare" ismini kendisinin takmadığını söyledi.



Obama, Obamacare'i iptal etmek isteyen Trump ve Cumhuriyetçi liderlere atıfta bulunarak, "İstedikleri ismi takabilirler, Trumpcare ya da McConnellcare ya da Ryancare. Eğer gerçekten işe yararsa, onları tebrik edecek ilk kişi ben olurum" diye konuştu.