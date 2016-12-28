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Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

ABD Başkanı Barack Obama ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 75 yıl önce Pearl Harbor baskınının yapıldığı yerde bir araya geldi.

AA | 28.12.2016 - 05:58
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Görevdeki bir ABD başkanı ile Japonya başbakanını Pearl Harbor'da ilk kez yan yana getiren tarihi buluşmada iki lider, 7 Aralık 1941'de Japon savaş uçaklarının baskın düzenlediği Hawaii adalarının Oahu Adası'ndaki Pearl Harbor Limanı'nda görüştü.

Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

Abe bu ziyaretini, ABD'nin 1945 yılında attığı atom bombasıyla 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima kentine görevdeyken giden ilk Amerikan başkanı olan Obama'nın ziyaretine karşılık gerçekleştirdi.

Pearl Harbor saldırısında hayatını kaybedenler anısına USS Arizona Anıtı'na çelenk bırakan liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

"JAPONYA İLE İTTİFAKIMIZ, HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ OLMAMIŞTI"

Konuşmasında, "Japonya ile ittifakımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı." diyen Obama, iki ülkenin barış içinde bir ittifak kurma yolunu seçtiğini ve bunda da başarılı olduğunu ifade etti.

ABD'nin bugüne kadarki diplomasi yolunda geri adım atıp içine dönmemesi gerektiğini kaydeden Obama, Asya-Pasifik'te Washington-Tokyo iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

Pearl Harbor'ın bir "uzlaşma sembolü" olarak nesiller boyu hatırlanması çağrısını yapan Abe ise ABD ile Japonya arasında derin bir iş birliği olduğunu anlattı.

Hiroşima'yı geçen mayıs ayında ziyaret eden Obama, "nükleer silahların olmadığı bir dünya" çağrısında bulunmuştu. Abe ise Obama'nın, Japon halkının gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirmişti.

Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

ŞİNZO ABE "ÖZÜR" DİLEMEYECEK

Şinzo Abe'nin ziyaretinin amacının "özür dilemek" olmadığı, Pearl Harbor'da hayatını kaybedenleri anmak olduğu açıklanmıştı.

Japonya'nın eski lideri Şigeru Yoşida, 1951'de saldırıda ölenlerin anısına yapılan Arizona Anıtı henüz inşa edilmemişken Pearl Harbor'ı ziyaret etmişti. Japonya'nın 1941'deki saldırısından bu yana üssü ziyaret eden görevdeki ilk Japonya başbakanı olan Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasında uzlaşma mesajı göndermek istediğini belirtmişti.

Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

Japonya'nın 75 yıl önce Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yaptığı saldırıda ABD'nin yaklaşık 2 bin 400 askeri ölmüştü. ABD, Japonya'nın Pearl Harbor saldırısının ardından savaşa girmişti. ABD'nin, Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarının etkileriyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Japonya, bombaların atılmasından birkaç gün sonra İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmişti.

Obama ile Şinzo Abe Pearl Harbor'da buluştu

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