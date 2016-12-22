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Obama Müslümanları kayıt altına alma programını kaldırdı

Obama'nın, "belli Müslüman ülkelerden gelen kişilerin kayıt altına alınması" programını yürürlükten kaldırdığı bildirildi.

AA | 22.12.2016 - 23:20
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Obama Müslümanları kayıt altına alma programını kaldırdı

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Neema Hakim tarafından yapılan açıklamada, 2011'den bu yana aktif olarak kullanılmayan Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Kayıt Sistemi (NSEERS) programının yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Hakim, açıklamasında, "Zaten köhnemiş olan bu uygulamanın hayata geçirilmesi, etkili tedbirlerin alınmasından ziyade sınırlı kaynakların boşa harcanmasına da sebep olurdu." ifadelerini kullandı.

"KOLLUK KUVVETLERİNE OLAN GÜVENİ SARSIYOR"

Dünkü açıklamasında New York eyaleti Adalet Bakanı Eric Schneiderman'ın da, uygulamanın teröristleri engellemediği gibi kolluk kuvvetlerine olan güveni sarstığını ifade ettiği ve ilgili yasanın kaldırılmasını önerdiği kaydedildi.

TRUMP PROGRAMI CANLANDIRABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, 2011'den bu yana uygulanmayan programı yeniden devreye sokabileceğini ve "terör tehdidi taşıyan belli ülkelerden gelen Müslümanların kayıt altına alınmasının gerekli olduğunu" ifade ediyordu.

Dün Florida'da basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada Trump, "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, "Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı." demişti.

YANLIŞ ANLAŞILDI SAVUNMASI

Ancak Trump'ın geçiş süreci ekibi İletişim Direktörü Jason Miller, "Trump'ın inanç temelli bir kayıt sistemini hiçbir zaman savunmadığını" vurgulayarak söz konusu önerinin "yanlış anlaşıldığını" dile getirmişti.

NSEERS programı, ABD'ye giriş ve çıkışlarında belli Müslüman ülkelerden kişilerin görevliler tarafından mülakata alınmasına ve detaylı bilgilerinin kaydedilmesine imkan tanıyordu. Amerikalı Müslümanların temsilcileri, 2011'de fiilen uygulaması durdurulan programın Obama yönetimi tarafından tamamen ortadan kaldırılmasını talep ediyordu.

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Obama Müslümanları kayıt altına alma programını kaldırdı

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