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Obama, Trump'ın iddiasını kabul etmedi

ABD eski Başkanı Obama, başkanlık seçiminden önce yeni Başkan Trump'ın telefon görüşmelerini dinlediği yönündeki iddialara yalanladı.

05.03.2017 - 10:48
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obama

Obama'nın Sözcüsü Kevin Lewis, Trump'ın Twitter üzerinden "Obama'nın (başkanlık) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower'ı dinlettiğini öğrendim" yönündeki paylaşımı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

HERHANGİ BİR EMİR VERMEDİ

Lewis, açıklamada, “Başkan Obama ya da Beyaz Saray'dan herhangi bir yetkili hiçbir ABD vatandaşının dinlenmesi için bir emir vermedi. Bunun dışındaki görüşler yanlıştır." ifadesini kullandı.

Trump'ın iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Lewis açıklamada, "Obama yönetiminin esas kurallarından bir tanesi, hiçbir Beyaz Saray yetkilisinin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya karışmaması yönündeydi." ifadelerine yer verdi.

TRUMP NE DEMİŞTİ

Başkan Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Obama'yı hedef alarak, "Berbat. Obama'nın (başkanlık) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower'ı dinlettiğini öğrendim. Hiçbir şey bulunmadı. Başkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı? Bu Nixon/Watergate’dir. Kötü (ya da hasta) adam" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Obama’nın Kasım 2016’da yapılan seçimlerden bir ay önce kendisini dinlettiğini öne sürerek, “Bahse girerim ki iyi bir avukat, Başkan Obama’nın ekim ayında benim telefonumu dinlemesi hakkında sağlam bir dava açabilir.” paylaşımında bulunmuştu.

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