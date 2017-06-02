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Obama Trump'ın İklim Anlaşması kararına tepki gösterdi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararını eleştirdi.

02.06.2017 - 08:58
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Obama yaptığı yazılı açıklamada, Paris İklim Anlaşması'nın dünya genelinde düşük karbon seviyesine ulaşmak için ilk küresel anlaşma olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede kalmaya devam edecek ülkelerin istihdam ve endüstri alanlarında anlaşmanın semeresini göreceğine dikkati çeken Obama, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'NİN LİDERLİK YOKLUĞUNDA..."

"Paris İklim Anlaşması ABD'nin dünya sahnesindeki istikrarlı ve prensipli liderliği sayesinde mümkün oldu. ABD'nin diğer ülkelerin önünde yer alması gerektiğine inanıyorum. Ancak, ABD'nin liderlik yokluğunda ve hükümetin geleceği reddeden birkaç ülkeye katılması durumunda bile eyaletlerimizin, şehirlerimizin ve işletmelerimizin adım atarak başı çekeceğine ve sahip olduğumuz tek gezegeni gelecek nesiller adına koruyacağına güveniyorum."

Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanı olan John Kerry de Trump'ın kararını "Amerikan tarihindeki en büyük başarısızlığa neden olan eylem" olarak yorumladı.

"BU LİDERLİKTEN KENDİNİ GERİ ÇEKME KARARI"

Açıklamasında, hükümetin "İnsanlığın en büyük varoluşçu krizi" olan iklim değişikliğine sırtını dönmesini eleştiren Kerry, "Anlaşmadan çekilme kararı Amerika'nın liderlikten kendini geri çekmesidir. Bu bizim nüfuzumuza ve istihdamımıza mal olacak, ayrıca diğer ülkelerin de anlaşmadan çekilmesine sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

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