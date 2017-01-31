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Obama Trump'ın vize kısıtlamasına tepki gösterdi

Trump'ın göçmen kararnamesi yüzünden sokaklara dökülen ABD vatandaşlarına bir destek de eski başkan Obama'da geldi.

31.01.2017 - 02:47
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Yeni Başkan Trump'ın, Suriye, Irak, İran, Sudan, Yemen, Somali ve Libya'dan gelenlere 90 gün boyunca vize vermeme kararının yankıları sürüyor. 20 Ocak'ta görevi Trump'a devreden önceki Başkan Obama'nın sözcüsü Kevin Lewis, yaptığı yazılı açıklamayla, Obama'nın karara büyük tepki gösterdiğini ifade etti.

Açıklamada, Obama'nın, "İnançları veya dinleri sebebiyle bireyleri ayrımcılığa tabi tutma fikrine kesinlikle katılmıyorum." sözleriyle Trump'ın vize yasağı kararını reddettiği bildirildi.

"CESARET VERİCİ"

Ayrıca söz konusu karara karşı hafta sonu gerçekleştirilen eylemleri "cesaret verici" bulduğunu kaydeden Obama, ülke geneline yayılan bu siyasi aktivizmin çok önemli olduğunu belirtti.

"TAM DA YAPMALARI GEREKEN ŞEY"

Lewis'in açıklamasında, "Anayasal haklarını savunmak üzere bir araya gelen Amerikalıların, ülkenin değerleri söz konusu olduğunda tam da yapmaları beklenen şeyi yaptıklarını" vurgulandı.

TRUMP'IN OBAMA SAVUNMASI

Cuma günü imzaladığı kararname ile Trump yönetimi, söz konusu 7 ülkeden gelenlere 90 gün boyunca vize verilmeyeceği kararını almıştı. Kararı savunan Trump, "adı geçen ülkelerin Obama döneminde 'terörle ilintili ülkeler' listesine alındığını" ifade etmişti.

Ülke genelinde vize yasağına tepki protestoları devam ederken Demokrat Parti liderleri, söz konusu başkanlık kararnamesini hükümsüz kılacak bir yasa hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

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