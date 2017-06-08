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Obama ve Trudeau yemekte buluştu

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Montreal şehrindekki bir restoranda akşam yemeği yedi.

08.06.2017 - 17:32
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Montrealli olan Trudeau'nun en sevdiği restoranlardan biri olan Liverpool House'da bir araya gelen iki siyasetçinin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

OBAMA'YI 'KARDEŞİ' OLARAK TANIMLAMIŞTI

Geçen yıl Trudeau bir devlet yemeği için geldiği Beyaz Saray'da Obama ile samimi görüntüler vermiş, ikilinin bu yakınlığı iki erkek arasındaki yakın dostluğu anlatmak için kullanılan 'bromance' kavramıyla sosyal medyada viral olmuştu. Trudeau bir zamanlar Obama'yı 'kardeşi' olarak tanımlamıştı.

Obama ve Trudeau yemekte buluştu

"GENÇ LİDERLERİ NASIL HAREKET ETMEYE TEŞVİK EDEBİLİRİZ KONUSUNU ELE ALDIK"

İkilinin son akşam yemeğini Trudeau sosyal medya hesabından "Genç liderleri nasıl hareket etmeye teşvik edebiliriz konusunu ele aldık." açıklamasıyla paylaşıldı.

Obama Vakfı da iki siyasetçinin 'genç liderliği' konusundaki ortak paydalarını yemekte ele aldıklarını tweet attı.

Obama ve Trudeau yemekte buluştu

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