Obamacare tarih oluyor

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını az farkla kabul etti.

Eski Başkan Barack Obama'nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nı feshetmek için hazırlanan "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısının yeni versiyonu, Temsilciler Meclisinde 213'e karşı 217 oyla onaylandı.

ŞARKI SÖYLEYEREK KUTLADILAR

Bazı Cumhuriyetçi vekillerin, tasarının oylamanın sonlarına doğru gerekli "evet" oyuna ulaşmasını şarkı söyleyerek kutlaması dikkati çekti.

Tasarının birçok sağlık örgütü ve Demokratların şiddetli muhalefetine rağmen Kongrenin ilk kanadından geçebilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Tasarıya "MacArthur Değişikliği" altında eklenen bölüm, eyaletlere Obamacare'in getirdiği kısıtlamalardan muaf tutulma imkanı tanıyor. Bu değişiklikle, sigorta şirketlerinin önceden hastalığı olanlardan ve yaşlılardan daha fazla poliçe ücreti almasının önü açılacak.

EKSTRA ÜCRET TALEP EDİLEBİLECEK

Şirketler, ayrıca Obamacare kapsamında sigorta poliçelerine dahil olan hamilelik ve doğum gibi hizmetler için ekstra ücret talep edebilecek.

51 OYA İHTİYACI VAR

Temsilciler Meclisi'nden geçen AHCA tasarısının bir sonraki durağı, ABD Senatosu olacak. Tasarının Senato'da da kabul edilmesi için en az 51 oya ihtiyacı var. Senatodaki 100 sandalyeden 52'si ile çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerden en az 4'ünün karşı çıkabilecek olması ise tasarının kaderini belirsizleştiriyor.

TRUMP: OBAMACARE ESASEN ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, "Obamacare" olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nın işlemeyeceğini uzun süre önce tahmin ettiğini belirterek, "Obamacare esasen öldü. Bu tasarı (Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasa tasarısı), Obamacare'nin yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir." dedi.