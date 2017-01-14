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Obamacare`in iptali için bir adım daha atıldı

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare’in iptalini kolaylaştıracak “bütçe uzlaştırma” düzenlemesini kabul etti.

14.01.2017 - 12:02
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Barack Obama'nın kendi adıyla anılan Düşük Maliyetli Sağlık Reformu'nun (Obamacare) kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

227 OYLA KABUL EDİLDİ

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare'in iptali için birkaç gün önce Senato’dan geçen “bütçe uzlaştırma” düzenlemesini 198’e karşı 227 oyla kabul etti.

Obamacare’i fesh etmeye kararlı olan Trump’ın başkanlığının ilk gününde imzalaması beklenen düzenleme, Obamacare’i savunmak için ellerinden geleni yapacaklarına söz veren Demokratların işini zorlaştıracak.

Obamacare`in iptali için bir adım daha atıldı

İPTAL TÜMÜ İÇİN YETERLİ OLMAYACAK

Bununla birlikte, 20 saat limitinin sadece bütçe konularında yapılan görüşmeler için geçerli olması nedeniyle Obamacare’in tümünün iptali için yeterli olmayacağı belirtiliyor.

"OBAMACARE YAKINDA TARİH OLACAK

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, Obamacare için oylama başlamadan hemen önce Twitter sayfasından “Düşük Maliyetli Olmayan Sağlık Reformu, yakında tarih olacak” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce Obamacare'in bir 'felaket olduğunu' ve bu reformun yerine “çok daha ucuz ve iyi” bir sağlık sistemi sunacaklarını belirtmişti.

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