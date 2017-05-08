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Obama'dan sağlık reformu açıklaması

Obama, kendi ismiyle anılan sağlık reformunun yürürlükte kalması için Kongre'yi işaret ederek, "büyük bir umut" beslediğini açıkladı.

08.05.2017 - 07:33
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Obama'dan sağlık reformu açıklaması

Obama, Kongre üyelerinin, ülkenin sağlık sisteminin geleceğini ilgilendiren bir durumda partiler üstü bir tutum takınmasını umduğunu söyledi.

TRUMP'IN EN BÜYÜK VAADİ OBAMACARE'İ KALDIRMAKTI

'Obamacare' olarak adlandırılan sağlık sigorta sisteminin yürürlükten kaldırılması için hazırlanan tasarı, geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Eski sağlık reformu yasasını kaldırmak, ABD Başkanı Trump'ın kampanya dönemindeki en önemli vaatlerinden biriydi.

Obama, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan seçimlerde yönetimi devrederken halefi Donald Trump'ın Amerikan değerlerini tehdit ettiğini görmesi halinde, buna karşı açıkça konuşabileceğini söylemişti.

"TARTIŞMA BİTMİŞ DEĞİL"

BBC Türkçe'nin haberine göre Boston'daki bir ödül töreni sırasında konuşan Barack Obama, "Buradaki herkes artık biliyor ki bu büyük tartışma bitmiş değil. Benim ve milyonların büyük umudu, partisi ne olursa olsun, Kongre üyelerinin, doğruları değerlendirmeye alarak gerçekleri konuşma cesaretinin halen var olduğudur" dedi.

Obama, başkanlıktan ayrıldıktan sonra yaptığı 3 konuşmada da Trump'a direkt olarak hitap etmedi.

Eski başkan Pazar günü, sağlık reform ile ilgili açıklamaları sırasında da Donald Trump'ın adını kullanmadı.

OYLAMA HAZİRAN AYINDA OLABİLİR

Yasa tasarısının oylanması, Cumhuriyetçiler içinden gelen eleştiriler üzerine geçtiğimiz haftalarda rafa kaldırılmıştı. AHCA (Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası) adlı yasa tasarısının, değişen haliyle şimdi Senato'da oylanması gerekiyor.

Demokratlar ile hastalar, doktorlar ve hastaneleri temsil eden gruplar tasarıya karşı çıkıyor.Oylamanın Haziran ayında yapılması bekleniyor.

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