Obamalar yazacakları kitaptan 60 milyon dolar kazanacak

Obama çiftinin kitaplarının yayın haklarıyla ilgili anlaşma duyurusunu Penguin Random House yayınevi yaptı. Barack-Michelle Obama çiftinin söz konusu yayınlar için 60 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

Yayınevinin CEO'su Markus Dohle, daha önce de aynı yayınevi grubu çatısı altında kitapları basılan Obama ile çalışmaya devam etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.



Eski Başkan Obama ile eşinin özellikle Beyaz Saray'da 2009-2016 yıllarında geçirdikleri dönemde yaşadıkları tecrübeleri aktaracakları kitaplara imza atmaları bekleniyor.



ABD'nin 44. Başkanı Obama'nın daha önce Babamdan Hayaller (Dreams from My Father) ve Umudun Cesareti (The Audacity of Hope) adlı kitapları yayımlanmıştı.

CLINTON 15 MİLYON DOLAR KAZANMIŞTI

ABD eski Başkanı George W. Bush koltuğu bıraktıktan sonra yazdığı kitaptan 10 milyon dolar kazanırken, eski başkan Bill Clinton "Benim Hayatım" isimli anı kitabından 15 milyon dolar kazanmıştı.



Obama 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a 20 Ocak tarihinde başkanlık görevini devretmişti.

10 BİN ÇALIŞANI OLAN YAYINEVİ

Penguin ile Random House yayınevlerinin birleşmesiyle 2013'te ortaya çıkan yayınevi Penguin Random House'un 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.