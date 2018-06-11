Obama'nın danışmanı Erdoğan'la olan konuşmaları aktardı

ABD eski başkanı Barack Obama'nın tüm ikili görüşmelerine katılan, eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Ben Rhodes, Obama ile Erdoğan arasında geçen diyaloğu anlattı.

OBAMA ZORDA KALDI

Kitaba göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarla dönemin ABD Başkanı'nı bir hayli zora düşürdüğü anlaşılıyor.

OBAMA'NIN FİLİSTİN POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

2011 yılında tıpkı şu sıralarda olduğu gibi Filistin meselesi dünya gündeminde önemli bir yer tutuyordu. Erdoğan görüşmede Obama'ya bu konuyu açtı. Obama'ya bu konuyla ilgili görüşlerini aktardıktan sonra, ABD'nin tavrının nasıl değiştiğini açık açık söyledi. Obama'yı 180 derece dönmekle suçladı.

Bununla yetinmeyen Erdoğan, BMGK'da Obama'nın yaptığı konuşma metnini okudu. Obama'ya bu konuşmasındaki tavrı ile şu andaki tavrının aynı olmadığını hatırlattı. Yazar Ben Rhodes'a göre Erdoğan bunları yaparken bıyık altından gülüyordu.

ERDOĞAN DETAYLICA TARTIŞTI

Danışman Erdoğan'ın meseleleri detaylıca tartışmayı seven bir lider olduğunu belirtti. Obama, görüşmede köşeye sıkışınca, Filistinlilerin BM aracılığıyla savunulamaz olduğunu söyledi. İsrail'le müzakere edilmeliydi diyerek Güney Sudan'ı örnek verdi.

KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORU

Bu sözlerin ardından Erdoğan'dan Obama'yı köşeye sıkıştıracak soru geldi. ''Güney Sudan için Kuzey'in senelerce yaptırıma uğraması gerekti. Aynısını İsrail için de mi öneriyorsun?'' diye sorunca Obama dondu kaldı.

OBAMA: ERDOĞAN'LA TARTIŞMAKTAN NEFRET EDİYORUM

Erdoğan'a cevap veremeyen Obama tepkisini daha sonra Ben Rhodes'a 'Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum' diyerek gösterdi.