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Obama'nın iklim planını iptal ediyor

Küresel ısınmayla mücadele için Obama döneminde hayata geçirilen iklim planı Trump yönetimi tarafından kaldırılıyor.

10.10.2017 - 10:40
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Göreve geldiğinden bu yana selefi Obama'nın izlerini ülkeden silmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de İklim planını iptal ediyor. Trump'ın Barack Obama’nın yürürlüğe koyduğu Temiz Enerji Planı’nı geçersiz kılan düzenlemeyi bugün imzalayacağını açıkladı.

ABD'DE KÜRESEL ISINMA İLE MÜCADELENİN SONU

Duyuru Amerikan Çevre Koruma Dairesi (EPA) Başkanı Scott Pruitt, tarafından açıklanırken, küresel ısınma ile mücadelenin ABD için tarihe karıştığı yorumları da beraberinde geldi.

Obama'nın iklim planını iptal ediyor

ABD'nin kömür madenleriyle ünlü Kentucky eyaletindeki bir mitingde konuşan Pruitt, “Yarın Washington DC'de bir önceki yönetimin Temiz Enerji Planı’nı geri çekmek için teklif edilen yönergeyi imzalayacağım ve böylece bu yönergenin geri çekilmesi için çalışmalar başlayacak” açıklamasında bulundu.

FELAKET UĞRUNA OBAMA İZLERİ SİLİNİYOR

Göreve geldiği günden bu yana Obama yönetiminin izlerini silmek için elinden gelen herşeyi yapan trump, bu uğurda hem ABD'yi hem de tüm dünyayı felakete sürüklüyor.

Obama'nın iklim planını iptal ediyor

Trump ile olarak ABD halkının sağlık yaşamında önemli hizmetleri sağlayan ve ücretsiz sağlık hizmeti alınmasına yardımcı"Obamacare" yasasını kaldırmak için kolları sıvamış, ABD halkını kaderlerine terketmişti. Trump'ın bu yeni girişimi de küresel ısınmayı önlemek için atılan adımları geri alarak dünyayı felakete sürüklemek olarak yorumlandı.

 

 

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