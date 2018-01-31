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Obama'nın kızı aşkıyla görüntülendi

Obama'nın kızı Malia Obama, sevgilisiyle birlikte keyifli vakit geçirirken yakalandı.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 12:47..
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ABD'nin 44'üncü Başkanı Barrack Obama, görevini Trump'a teslim ettikten sonra hem kendisi, hem de ailesi magazin gündeminden düşmez oldu.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Harvard Üniversitesi'nde okumak için New York'a taşınan Obama'nın büyük kızı Malia Obama (19), yeniden sevgilisiyle görüntülendi.

Obama'nın kızı aşkıyla görüntülendi

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Adının Rory Farquharson olduğu belirtilen kişinin daha önce de Malia ile görüntülendiği akıllara geldi.

İkili daha önce düzenlenen bir etkinlikte yakınlaşmış ve bütün magazincilerin ilgisini toplamıştı.

Obama'nın kızı aşkıyla görüntülendi

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