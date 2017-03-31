Obama'nın kızı erkek arkadaşıyla kameralara yakalandı

Bir süre önce New York'a taşınanan ve orada yaşamaya başlayan 18 yaşındaki Malia Obama; geçtiğimiz günlerde Manhattan SoHo'da kim olduğu bilinmeyen bir erkekle görüntülendi. Çiftin yakın ve samimi görüntüleri, sevgili olabilecekleri akıllara getirdi.

Saçlarını at kuyruğu yapan ve bordo bir mont giyen Obama kızının salaş stili dikkat çekti.





Lena Durham'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'Girls' dizisinin setinde staj yapan Malia Obama'nın, film sektöründe kariyer yapmayı planladığını için New York'a taşındığı iddia ediliyor.