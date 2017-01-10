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Obama'nın talimatıyla 5 Rus kara listeye alındı

ABD Başkanı Barack Obama, koltuğu devretmesine 11 gün kala Rusya'ya karşı yaptırımlarına devam ediyor.

Ajanslar | 10.01.2017 - 10:59
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Obama'nın talimatıyla 5 Rus kara listeye alındı

ABD yönetiminin, son olarak 5 Rus'u kara listeye aldığı belirtildi. Kara listeye alınan 5 Rus'un ABD'ye seyahat etmeleri yasaklanırken, ülkedeki mal varlıklarına erişimi de engellendi.

Yaptırımların Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla bağlantılı olmadığı, insan hakları ihlalleriyle mücadele kapsamında bu kararın alındığı ifade edildi.

PUTİN'İN YAKIN DANIŞMANI DA LİSTEDE

ABD tarafından kara listeye alınan Rusların içerisinde, Putin'in yakın danışmanlarından biri olan Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Alexander Bastrykin'in yanı sıra Universal Savings Bank eski Başkanı Gennady Plaksin ve Federal Soruşturma Bürosu eski Başkanı Stanislav Gordiyevsky'nin olduğu kaydedildi.

Kara listeye alınan diğer Rusların ise 2006'da Londra'da öldürülen eski KGB ajanı Alexander Litvinenko cinayetinin baş şüphelileri Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun olduğu belirtildi. Litvinenko, Londra'da kaldığı otel odasında radyoaktif maddeyle zehirlenerek öldürülmüştü.

35 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Washington yönetimi geçtiğimiz günlerde de 35 Rus diplomatı ABD'den sınırdışı etmiş, bu hamle iki ülke arasındaki ilişkileri germişti. Sınır dışı kararını 'sorumsuz diplomasi' olarak tanımlayan Vladimir Putin, ABD'nin Ruslara karşı 'cadı avı' yürüttüğünü öne sürmüştü.

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