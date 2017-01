Obama'nın vedası, ABD ve dünya basınında eleştirildi

ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta devredecek Başkan Barack Obama'nın veda konuşmasını "Yes we did." (Evet yaptık.) diyerek tamamlamasını bazı gazeteciler eleştirdi..

Barack Obama, 8 yıllık başkanlık döneminin son konuşmasını yaptığı Chicago'da, başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda başarılı olduğunu ve göreve geldiği günden daha iyi bir ülke bıraktığını savunarak, Amerikan halkına "umutlu ve dirayetli olmaları" çağrısında bulunmuştu.

VERDİĞİ SÖZLERİ YAPMADIĞI TARTIŞILIYOR

ABD ve dünya basınında Obama'nın verdiği sözler içinde başardıkları ve başaramadıkları konusu tartışılıyor. Bazı medya kuruluşları, Obama'nın verdiği birçok sözü yerine getirmediğini savundu.

FOX NEWS: TİMSAH GÖZYAŞLARI

Siyasi yorumcu ve radyo programcısı Laura Ingraham, Fox News'e yaptığı açıklamada, veda konuşmasını yaparken duygusal anlar yaşayan Obama'yı "timsah gözyaşları" dökmekle itham etti.

"PRAGMATİK BİR DIŞ POLİTİKA FİKRİNİ YERLE BİR ETTİ"

Veda konuşması etkinliğinin iyi organize edildiğini ancak Obama'nın "işe yaramayan politikalarını" gizleyemediği değerlendirmesinde bulunan Ingraham, "Obama çok popüler ve bu beni şaşırtmıyor ama verimliliğimizi, canlı bir ekonomi ve pragmatik bir dış politika fikrini yerle bir etti." ifadesini kullandı.

"ABD DAHA MI GÜÇLÜ? DAHA MI ÖZGÜR? DAHA MI ETKİLİ!"

"ABD daha mı güçlü daha mı özgür, daha mı etkili? Ekonomi 2008'a bakarak daha mı iyi?" diye soran Ingraham, birçok fırsatın kaçırıldığı düşüncesinde olduğunu anlattı.

Başkanlığının ilk döneminde birçok Amerikalının Obama'ya inandığını söyleyen Ingraham, "Obama'nın elinde ülkeyi daha iyi bir yere taşımak için büyük bir fırsat vardı ama maalesef bu fırsatı kaçırdı." dedi.

FİNANCİAL TIMES: BİRÇOK KİŞİ ONU KOLAYCA AFFETMEYECEK

Financial Times gazetesinden David Gardner da Obama'nın vedasına ilişkin kaleme aldığı "Obama, Ortadoğu konusunda verdiği sözleri yerine getiremedi" başlıklı makalesinde, Başkan'ın bölgede bir travmaya neden olduğunu, bunun kolay kolay geçmeyeceğini ve birçok kişinin onu kolayca affedemeyeceğini belirtti.

Obama döneminde özellikle Ortadoğu'da ve dünya genelindeki ABD nüfuzunun tehlikeli bir şekilde azaldığını kaydeden Gardner, "Bölgede eski müttefikler uzaklaştı ve Putin'in Rusya'sı Obama'nın gözü önünde Suriye'yi koruması altına aldı." yorumunu yaptı.

ESAD'I CEZALANDIRMAMASI DA ELEŞTİRİLDİ

Suriye'de 2013 yılında Esed rejimi kimyasal silah kullanmasına rağmen "kırmızı çizgisi" aşılan Obama'nın onu cezalandırmamasını da eleştiren Gardner, makalesinde "Bu eylemsizlik ABD'nin kredibilitesi için bir felaketti. Putin bunu çok iyi istismar etti ve Halep'teki muhalifleri bitirerek Esed rejimini kurtardı." ifadelerine yer verdi.





"OBAMA'YI EN İYİ TARİF EDEN KELİME: HAYAL KIRIKLIĞI"

Barack Obama'yı bazılarının kahraman, kimilerinin ise kötü adam olarak gördüğü yorumunu yapan Boston Herald gazetesi ise "Barack Obama'yı tarif edecek en iyi kelime; hayal kırıklığı." değerlendirmesinde bulundu.