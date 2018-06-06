Suudi hükümetinden Obama'nın yardımcılarına mücevher dolu çanta

ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşma yazarı Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes yazdığı kitapya 2009 yılında gerçekleşen bir olayı kaleme aldı.

Buna göre Rhodes, evinin önünde bir çanta dolusu mücevher bulduğunu ve bunu Suudilerin yaptığını belirtiyor.

Obama bu hediyeleri Kahire'de Müslümanlara yapacağı konuşma için rüşvet zannetmiş. Ama olayın sadece bununla alakalı olmadığı anlaşılmış. Çünkü Suudiler bu 'hediyeleri' başka günlerde de vermeye devam etmiş.

"HEPSİNİ DEVLET PROTOKOL DAİRESİNE TESLİM ETTİK"

Rhodes Guardian'a yaptığı açıklamada "Hepimiz mücevher dolu çantalar aldık. Hepsini devlet protokol dairesine teslim ettik. Hediyeleri satın alma seçeneğiniz de var ama onbinlerce dolar olduğunu sandığım fiyatı düşününce, kimsenin bunu yapmadığına inanıyorum" dedi.

Bilindiği gibi Suudi Arabistan yönetimi, Obama'dan sonra gelen Trump'la da iyi ilişkiler kurabilmek için her şeyi yapıyor.