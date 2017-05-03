Obama'yı reddeden ilk aşkı ortaya çıktı

Pulitzer Ödüllü yazar David J.Garrow'un yeni yayınlanan kitabına göre, Barack Obama'nın ilk aşkı Michelle Obama değildi. Obama, henüz 20'li yaşlarındayken Chicago'da birlikte yaşadığı Sheila Miyoshi Jager adlı bir kadına aşıktı. Şimdilerde Ohio'daki Oberlin College Üniversitesi'nde Doğu Asya Çalışmaları Profesörü olan Jager'e evlilik teklifi etmişti.

'BİR GÜN BEYAZ SARAY'DA OLACAĞIM'

Jager, Obama'nın annesi gibi antropoloji alanında çalışıyordu. Birbirleriyle oldukça uyumlu olmalarına rağmen Jager, Obama ile birlikteliklerinin politik sebeplerle gerginlik hissettiğini söyledi. Obama henüz Harvard'da hukuk eğitimine başlamadan önce, bir gün Beyaz Saray'da olmayı planlıyordu.

EVLİLİK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Obama, Jager'a 1986'da evlenme teklifi etti. Fakat Jager'ın ailesi, genç olmaları ve Obama'nın gelecek planları nedeniyle evliliğe müsade etmedi. Jager, Obama'nın evlilik teklifine 'Daha değil' yanıtı verse de, ilişkileri bitmedi.

(Sheila Miyoshi Jager)



BAŞKAN OLACAĞINI HAYAL EDİYORDU

Obama'nın 25 yaşındayken birden bire değiştiğini söyleyen Jager, "Aniden çok hırslı biri haline geldi. Bu değişimin nasıl gerçekleştiğini hatırlıyorum. Tam olarak 1987'de, ilişkimizin birinci yılında oldu. Daha henüz o zamanlarda, başkan olacağını hayal ediyordu." dedi.

AŞKI, SİYASİ HEDEFLERİNE ENGEL OLABİLRDİ

Ancak bu değişim, ikilinin ilişkisi üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Kitabın yazarı Garrow'a göre, Obama o yıllardan itibaren, Afro-Amerikan kimliğini tamamlama çabasına girişti. Garrow'a göre, Chicago'daki bir siyahi siyasetçinin Afro-Amerikan olmayan biriyle birlikteliği, siyasetteki hedeflerine engel olabilirdi. Bu durum, Jager ve Obama çiftinin ilişkisini zamanla baskı altına aldı ve ikili sürekli siyaset ve ırk başlıkları üzerinde tartışmaya başladı. Jager'e göre Obama, "sevdiği kadınla, emin olduğu kader arasında sıkışmış hissetti."





Obama tam bu sırada, Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almak için Chicago'dan ayrılıp Massachusetts'e gitmeye hazırlanıyordu. Obama Jager'a kendisiyle birlikte gelmesini teklif etti, ancak Jager araştırma gezisi için gideceği Seul'a taşınmayı tercih etti.

OBAMA MICHELLE İLE ÜNİVERSİTEDE TANIŞTI

Üniversitenin ilk yılında 'Michelle LaVaughn Robinson' ile tanışan Obama için yeni bir ilişki başladı. Kısa sürede Michelle Robinson (Obama) ile ciddi bir ilişkiye başlayan Obama, 1990-1991 yılları arasında birkaç kez Jager ile de ara sıra görüştü. Jager kitapta, Obama'nın Michelle ile ilişkisinin derinleştiğini fark ettiğinde üzüldüğünü itiraf etti.





Barack ve Michelle çifti evlendikten sonra ise kitaba göre, Jager sadece ciddi konular için Obama'yla telefonda konuştu.