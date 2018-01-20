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Obez kedi, yemekten zehirlendi

Küçükçekmece’de vatandaşların sahip çıktığı 18 kiloluk obez kedi tombolak, yediği bir yemek sonucu zehirlendiği için tedavi altına alındı.

İHA | 20.01.2018 - 10:08..
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bir sitenin sakinleri tarafından sahip çıkılan ve sitenin maskotu haline gelen "Tombalak" isimli kedi 18 kilogram ağırlığına ulaştı. Görenlerin gözlerine inanamadığı "Tombalak" aşırı kiloları yüzünden yürümekte bile zorlanıyor.

Obez kedi, yemekten zehirlendi

TOMBALAK ZEHİRLENDİ

Yediği bir yemekten zehirlenen Tombolak, vatandaşların haber vermesi sonucu Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı veteriner ekiplerince belediyeye ait hayvan rehabilitasyon merkezine getirildi ve tedavi altına alındı. Serum verilen ve kısa sürede sağlığına kavuşacağı belirtilen "Tombalak" iyileşmesinin ardından yeniden siteye dönecek.

18 kiloluk kedi Tombalak tedaviye alındı VİDEO

YANLIŞ BESLENME SONUCU BU KİLOYA ULAŞTI

Tombalak’ın yanlış beslenme sonucu bu kiloya ulaştığını belirten veteriner hekim Ferdi Algur, Tombalak’ın artık kilo vermesinin zor olduğunu belirterek, vatandaşların kedileri beslerken daha bilinçli davranması gerektiğini söyledi.

"ZAYIFLAMASI ZOR"

Veteriner hekim Algur, "Yememesi gereken bir şeyleri yemiş ve bağırsaklarında problem oluşmuş. Tedavimizi yapıyoruz. Tedavi sonunda iyileşecek inşallah. Tombalak’ı tekrar eski mutlu günlerine geri döndürüp, sitesine kavuşturacağız. Tombalak’ın zayıflama şansı çok düşük." dedi.

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