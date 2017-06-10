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Obez maymun diyete başladı

Bangkok'ta sokakta yaşamını sürdüren obez maymun, sosyal medyada fenomen oldu.

10.06.2017 - 15:35
  1. Haberler
  2. Yaşam

Tayland'ı ziyaret eden turistlerin verdiği yiyeceklerle şişmanlayan maymunun durumuna yetkililer el koydu.

Obez maymun diyete başladı

DİYETE BAŞLADI

Yetkililer, 'Uncle Fat' (Şişman dayı) lakalplı maymunu sıkı bir diyete sokmak için kolları sıvadı. Önce maymunu yakalamak isteyen veterinerler durumu zor da olsa başardı.

Obez maymun diyete başladı

Diyet yapan 'Şişman Dayı', diğer maymunlara liderlik yaptığı için arkadaşları kendisine yemek getirdi. Bu durumu daha da zorlaştırdı.

GERİ KALANINI GENÇ MAYMUNLARA DAĞITIYOR

Maymun, kendisine gelen yiyeceklerin bir bölümünü yedikten sonra geri kalanını diğer genç maymunlara dağıtıyormuş.

Obez maymun VİDEO

Obez maymun diyete başladı

KİLO VERDİKTEN SONRA DOĞASINA BIRAKILACAK

15 yaşındaki maymunun kilo verebilmesi için günde iki kez yağsız protein, meyve ve sebzeden oluşan diyet yemekler veriliyor. Obez maymun kilo verdikten sonra tekrar doğasına bırakılacak.

Obez maymun diyete başladı

Obez maymun diyete başladı

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