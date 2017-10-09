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Obezite'den sıfır bedene zayıflama

27 yaşındaki Charlotte Mears sadece aylar içinde obezite sınırından neredeyse sıfır beden seviyesine geriledi.

09.10.2017 - 14:53
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27 yaşındaki Charlotte Mears geçmişte bir sporcuydu. Ancak ergenlik dönemi ve hemen sonrasında aşırı ve düzensiz beslenme ile oldukça fazla kilo aldı. Bir gün geçmişteki fotoğraflarına göz gezdirirken ne akdar kilo aldığını farkeden Mears sağlıklı beslenmeye karar verdi ve aylar içerisinde sıfır beden sınırına kadar geriledi.

Obeziteden sıfır beden seviyesine geriledi - FOTOGALERİ

Obezite'den sıfır bedene zayıflama

PİZZA VE ÇİN YEMEKLERİ DÜŞKÜNÜYDÜ

Geçmişte çok sağlıksız beslendiğini belirten Mears oldukça fazla aburcubur ve zararlı besinler tükettiğini belirtiyordu. Ana öğünlerini pizza ve Çin yemekleri ile geçiren genç, zamanla artan kilolarını farkedince sağlıksız gidişata dur dedi, kendini sağlıklı yaşama verdi.

Obezite'den sıfır bedene zayıflama

Devamlı olarak spor yapmaya başlayan genç kadın, tok tutan ve kilo almayı önleyen protein kaynaklı besinlere yönlendi. Bu şekilde hızlı bir zayıflama süreci yaşayan Mears kısa süre içerisinde 40 kilo kadar fazlalığını vererek 57 kilogram seviyesine geriledi.

Obezite'den sıfır bedene zayıflama

"BÖYLE ÇOK DAHA MUTLUYUM, ENERJİĞİM"

Kendinde yaşadığı olumlu ve inanılmaz değişimi yorumlayan Mears, geçmişte yaşadığı o dönemler için üzüldüğünü, ancak şu anda oldukça sağlıklı, mutlu ve enerjik olduğunu söyledi.

Obezite'den sıfır bedene zayıflama

Mears ayrıca şu anda da istediği herşeyi yediğini, ancak sporu bırakmayarak yedikleri fazlalığı eritebilediğini, arkadaşları ile günde 10 kilometre kadar yürüyüş yaptıklarını belirtti. Genç kız bu sayede sağlıklı bir yaşam düzenine sahip olduğunu söyledi.

Mears yaşadığı değişimi aktif bir biçimde kullandığı sosyal medya hesabından sürekli paylaşıyor.

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