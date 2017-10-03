Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) nedir

Anksiyete türü psikolojik rahatsızlıklar arasında olan obsesif-kompülsif bozukluk, kişiyi tekrarlanan davranış döngüsüne hapsederek kısıtlar.

Obsesif-kompülsif bozukluk takıntıları sıkıntı ve kaygıya neden olurken takıntıların mantıksız olduğunun farkına varılmaz. Rahatsız eden takıntı ve düşünceleri bırakmaya çalışırken yenileri başlar. Bu döngü zamanla içinden çıkılmaz hale gelebilir.





Yaygın obsesyon belirtileri:

- Şeytanca veya günahkar düşünmekten korkma

- Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı

- Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı

- Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma

- Hata yapmaktan korkma

- Başkasına zarar vermekten korkma

- Pislik ve mikrop bulaşmasından korkma

Yaygın takıntılar:

- El yıkama ya da temizleme

- Sayma

- Kontrol etme

- İçini rahatlatma isteği

- Düzenlilik