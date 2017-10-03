taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) nedir

Tekrar tekrar aynı şeyi yapma ya da sürekli aklınıza gelip sıkıntı yaratan düşünce gibi şikayetleriniz varsa OKB hastası olabilirsiniz.

  1. Haberler
  2. İpucu

Anksiyete türü psikolojik rahatsızlıklar arasında olan obsesif-kompülsif bozukluk, kişiyi tekrarlanan davranış döngüsüne hapsederek kısıtlar.

Obsesif-kompülsif bozukluk takıntıları sıkıntı ve kaygıya neden olurken takıntıların mantıksız olduğunun farkına varılmaz. Rahatsız eden takıntı ve düşünceleri bırakmaya çalışırken yenileri başlar. Bu döngü zamanla içinden çıkılmaz hale gelebilir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) nedir

Yaygın obsesyon belirtileri:

- Şeytanca veya günahkar düşünmekten korkma

- Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı

- Aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı

- Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma

- Hata yapmaktan korkma

- Başkasına zarar vermekten korkma

- Pislik ve mikrop bulaşmasından korkma

Yaygın takıntılar:

- El yıkama ya da temizleme

- Sayma

- Kontrol etme

- İçini rahatlatma isteği

- Düzenlilik

İlginizi Çekebilir
Kıdem tazminatı nedir
Çalışanların gelir ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla aldığı tazminat türüdür.
Treyler nedir
Yarırömork olarak da bilinen araçlar, ağır ve tehlikeli yükleri taşıyabilen vagonlardır.
Jet lag nedir
Uçakla sıklıkla seyahat yapan bireylerde görülen saatleri karıştırma ve uyku sorunu ile devam eden vücut ritim bozukluğdur.
Okul fobisi nasıl atlatılır
Okul fobisi yaşayan çocuğa karşı anne babanın tutumunun, çocuğun davranışları üzerinde çok önemli etkisi vardır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Edirne'de tava ciğer nerede yenir

Edirne'de tava ciğer nerede yenir

24
Bembeyaz dişlere sahip olmanın sırrı

Bembeyaz dişlere sahip olmanın sırrı

1
Fibromiyalji nedir

Fibromiyalji nedir

1
Ihlamur nedir

Ihlamur nedir

3
Bamyanın faydaları şaşırtıyor

Bamyanın faydaları şaşırtıyor

1
Manuel Fizyoterapi nedir

Manuel Fizyoterapi nedir

12
Hamster nasıl beslenir

Hamster nasıl beslenir

3