Obsidyen nedir

Obsidyen taşlar; yanardağ lavlarının hızlı bir şekilde soğumasıyla oluşan doğal taşların bir türü olarak göze çarpar.

ÇEŞİTLİ RENKLERDE DOĞADA YER ALIR

Bu taşlar; kristalleşme meydana gelmeden donduğundan kenarları ince ve keskin bir yapıya sahip olur. Bu yapısı nedeniyle eski uygarlıklar ve yerliler tarafından çoğu zaman silah ve süs eşyası yapımında kullanılmıştır.

Bu taşlar siyah, gri, yeşil, kırmızı ve kahverengi, altın sarısı ve mavi renklerde olabilir.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA DA BULUNUR

Ülkemizde Hasan Dağı, Nemrut Dağı, Rize – İkizdere, Sarıkamış, Kars, Iğdır, Ağrı Dağı ve çevresi, Pasinler ve çevresinde bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinden İtalya’da (Eolie Adaları, Stromboli) civarında, Yunanistan’da Milos Adası’nda, Macaristan ve Slovakya’da, (Tokaj Dağları) ayrıca Ermenistan’da bulunur.

BİRÇOK YARARI VARDIR

Bu taşların birçok yararı da vardır. Stresin yanı sıra karaciğerinin temizlenip tazelenmesine de yardımcı olur. Diz ve bacak ağrılarına da engel olur.