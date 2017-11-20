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Obüs nedir

Bir çeşit askeri top olan obüs, havan topunun büyüğü ve mobilize modelidir.

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Obüs ismi son yıllarda gerek yurt içi gerek sınır ötesi operasyonlar ile ismini sıkça duyduğumuz bir silahtır. Askeriyenin vurucu gücünü oluşturan obüsler, kara birliğinin topçu bölümünde hizmet vermektedir.

Obüs nedir

OBÜS'ÜN KULLANIM ALANI

Geçmişte 30 santimetre çapa kadar olan vurucu güce obüs, 30'un üzerine de top denirdi. 20 santimetreden küçük çaptaki silahlara da havan adı verilir. Vuruş kabiliyeti olarak önemli özelliklere sahip olan obüsler, topçu birliklerinin temeli olarak görev yapmaktadır.

Seri atışlar ile 45 dereceye kadar açı ile vuruş gerçekleştirebilen obüsler, çoklu alanları vurarak atış üstünlüğü ede etmektedirler. Toplar obüse nazaran daha büyük tahribat gerçekleştirebilirken, obüsün çoklu atış imkanı vuruş avantajı getirmektedir.

Obüs nedir

MOBİLİZE OBÜSLER

Sabit havan olarak başlayan ve zamanla üzerinde barındırılan çeki ve tekerler ile mobilize edilebilen obüsler, günümüzde bir araç gibi kullanılmakta, yürüyen aksamları sayesinde önemli bir mobil avantaj getirmektedir.

Dünyanın en güçlü obüslerinden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmaktadır. Fırtına obüsleri donanım açısından bunların en önde gelen ve en kuvvetli atış yapabileni olmuş, gerek uluslararası gerekse de Türkiye'de girdiği testleri başarıyla tamamlamıştır.

Obüs nedir

Fırtına obüsü en büyük sınavını Fırat Kalkanı Operasyonu'nda vermiş, burada gösterdiği üstün başarılar ile Kara Kuvvetleri'nin elini önemli ölçüde rahatlatan bir unsur olmuştur.

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