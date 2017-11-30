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Ocağın üzerinde unuttuğu yağ yüzünden kocası öldü

Adana'da yaşayan Hüseyin D., patlıcan kızartmak için ocağın üzerine koyulup unutulan yağdan dolayı çıkan yangını söndürürken zehirlendi.

İHA | 30.11.2017 - 12:27..
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77219 Sokak’taki bir apartmanda, iddiaya göre, 57 yaşındaki Nursel D. patlıcan kızartmak için tavayı ocağa koyduktan sonra yatak odasında bulunan eşi Hüseyin D.’nin yanına gitti.

Ocaktaki yağı unutan Nursel D. bir süre sonra mutfağa gidince kızaran yağın yanarak mutfakta yangına neden olduğunu gördü.

Ocağın üzerinde unuttuğu yağ yüzünden kocası öldü

DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Çığlık atan eşinin yanına gelen Hüseyin D, mutfaktaki yangını söndürmeye çalıştı. Battaniye yardımıyla yangını söndüren Hüseyin D, yoğun dumana maruz kaldığı için zehirlendi.

KURTARILAMADI

Eşinin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin D.’nin cenazesi ailesi tarafından defnedildi.

Ocağın üzerinde unuttuğu yağ yüzünden kocası öldü

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