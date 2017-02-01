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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon dolar oldu.

01.02.2017 - 12:14
  1. Haberler
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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8’lik artışla 143 milyar 588 milyon dolar oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN BEŞ ÜLKE

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA'ya yaptığı açıklamada "Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu." ifadelerini kullandı.

"49 AYDIR BU SEVİYEDE BİR ARTIŞ GÖRMEMİŞTİK"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İhracatımızda tam 49 aydır bu seviyelerde bir artış oranı görmemiştik... Ocak ayında ihracatımızda ihracat fiyatlarındaki düşüş kaynaklı kaybımız 126 milyon dolar, parite kaynaklı kaybımız 302 milyon dolar oldu. Eğer bu kayıplar da olmasaydı ihracatımız yüzde 19.6 artışla 11 milyar dolar olacaktı.

Sektör bazında en fazla ihracatı 2 milyar 69 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi" dedi.

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