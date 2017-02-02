Ocak ayında 10 elektrik santrali devreye alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrikte toplam kurulu gücü 78 bin 601 megavata yükseldi.

Bu yıl ocakta devreye alınan 103,9 megavatın 50 megavatını Karabük'te devreye alınan kömür ve kojenerasyon santrali oluşturdu. Bu ayda Balıkesir'de 2 megavat ve Aydın'da da 1 megavatlık doğalgaz santrali faaliyete alındı. Böylece yılın ilk ayında işletmeye giren kapasitenin yüzde 51'i termik santrallerden geldi.

YÜZDE 35,7'Sİ RÜZGAR SANTRALLERİ

Söz konusu ayda işletmeye giren toplam kapasitenin yüzde 35,7'si ise rüzgar santrallerinden oluştu. Ocakta, Manisa, Afyonkarahisar, Kırklareli ve Balıkesir'de 37,09 megavat kurulu güce sahip 4 rüzgar santrali devreye alındı.

Ocakta faaliyete geçirilen kapasitenin yüzde 13,3'ünü ise hidroelektrik santralleri oluşturdu. Bu dönemde, Zonguldak, Giresun ve Rize'de 13,8 megavat kapasiteye sahip 3 hidroelektrik santrali devreye alındı.