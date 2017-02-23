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Öcalan'dan Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki

HDP'li vekil Dilek Öcalan, "Bugün sessiz kalanlar yarın hesabını ödemek zorunda kalacaklar" dedi.

23.02.2017 - 17:56
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Öcalan'dan Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki

Öğleden sonra DBP il binasında toplanan aralarında HDP ve DBP ile çeşitli STK'ların temsilcilerinin bulunduğu grup, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

HDP Şanlıurfa milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan'ın da katıldığı toplantıda konuşan HDP İl Eş Başkanı Ayşe Sürücü, "Bizler baskıya, gözaltı ve tutuklamalara inat en güçlü şekilde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"BUGÜN SESSİZ KALANLAR YARIN HESABINI ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK"

Yüksekdağ’ın TBMM Genel Kurulu’nda okunan metinle milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve bu kararı tanımayacaklarını dile getiren Öcalan, şunları söyledi:

"Elbette ki biz bu kararı tanımayacağız. Yüksekdağ'ın vekilliğine halk karar verdi, yine halk onu vekillikten alabilir. Milletvekilliğinin düşürülmesi sıradan bir olay değildir. Bugün bu sorun sadece HDP'nin sorunu değil, demokrasi, hukuk ve insan hakları sorunudur. Bugün HDP'ye yapılana sessiz kalanlar yarın elbette bunun hesabını ödemek zorunda kalacaktır. Yüksekdağ'ın vekilliğini düşürmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir"

Öcalan'dan Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki

Öcalan'dan Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki



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