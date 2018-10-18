taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53765
Euro
6.38665
Altın
1222.9945
Borsa
98849.51
Gram Altın
217.599

Öcalan’ın posteri altında terör propagandasına 13 gözaltı

İzmir’de terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın posteri altında konuşma yapan ve sosyal medyada terör propagandası yapan 13 kişi, İzmir polisi ve MİT’in düzenlediği operasyonla yakalandı.

İHA | 18.10.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir’de PKK/KCK teror örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, HDP Gençlik Meclisi organizesinde Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir İl Binasında düzenlenen konferansta terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan’ın posteri altında bazı kişilerin konuşmalar yaptığı ve sosyal medya üzerinden de terör propagandası yapıldığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararına istinaden İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon kapsamında harekete geçti. Baskınlara, istihbarat, özel harekat polislerinin yanı sıra İzmir MİT Bölge Başkanlığı da destek oldu. Yapılan operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alındı. Baskınlarda, çok sayıda örgütsel dokümanda ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, ifade için emniyete götürüldü.

Öcalan’ın posteri altında terör propagandasına 13 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

469
Konya Müze Müdürü görevden alındı

Konya Müze Müdürü görevden alındı

181
Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

359
Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

68
ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

36
Başkan Erdoğan'dan Amerikalı Bakan'a Münbiç uyarısı

Başkan Erdoğan'dan Amerikalı Bakan'a Münbiç uyarısı

70
Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM