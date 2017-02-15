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Odatv davasında karar çıkmadı

Dosyanın kapsamlı oluşu ve iki yeni üye hakimin atanmış olması" gerekçeleriyle duruşma 12 Nisan'a ertelendi.

15.02.2017 - 19:18
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Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv davası, 12 Nisan 2017 tarihine ertelendi.

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv davasının görülmesine devam edildi.

ÖNCEKİ DURUŞMANIN MÜTALAAYA SAVUNMA

İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saatlerinde görülmeye başlanan duruşmada sanıklar, savcının bir önceki duruşmada Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaaya karşın savunma yaptı. Sanıkların ardından, avukatları da söz alarak mütalaaya karşın beyanlarda bulundu.

DURUŞMA 9 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 9 saat süren duruşmanın ardından kısa bir ara verildi.
Mahkeme başkanı, heyetteki 2 üyenin değişmesi ve kapsamlı bir dava olması nedeniyle dosyayı incelemeye alacaklarını belirterek, duruşmayı 12 Nisan 2017 tarihine erteledi.

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