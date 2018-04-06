Ödevler kitap okumanın önüne geçiyor

Bugün ilgi alanı çok genişlemiş, dikkati dağılmış bir nesil geliyor. Bu çocukların dikkatlerini dağıtmadan başka bir hayal dünyasının içine girmelerinin mümkünlüğünü, çocukların çocuk kitaplarıyla tanışması, okunmasından geçtiğini belirtmek lazım.

Onun için bizim çok fazla çocuklarımıza ödev vermekten çıkıp çocukları daha çok kitap okumaya özendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de ortalama çocukların ödev yaptığı saat 24, bütün dünyanın ortalaması ise 13 saat.

ÖDEVLER KİTAP OKUMANIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Türkiye Yayncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, öğrencilere verilen fazla ödevlerin, kitap okumanın önüne geçtiğini söyledi. Öğrencilerin ancak kitap okuyarak dünyalarını zenginleştirilebilirler. Dolasıyla, öğretmenlerin ödevlerde biraz daha toleranslı olması gerekiyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN KİTAP ALIMINDAN ARTIŞ

Son yıllarda internet üzerinden kitap alışverişinde bir artış olduğunu ancak bunun istedikleri seviyede olmadığını söyleyen Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliğinin istatistiklerine göre 2006 yılında internet üzerinden kitap satışının yüzde 2,5-3 civarındayken bugün bu oranın yüzde 11-12'ye kadar yükseldiğini vurguladı.