ODTÜ Ormanı'nda cinayet

Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde, Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yanında bir cesetle karşılaştı. Cesedin, 41 yaşındaki Levent Cengiz'e ait olduğu öğrenildi.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yol üzerinde ve ormanlık alanda incelemede bulundu. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, çevrede yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvurdu.

Levent Cengiz'in Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde oturduğu ve akşam saatlerinde gelen bir telefon üzerine dışarı çıktığı öğrenildi. Bekar olan Cengiz'in annesiyle birlikte yaşadığı ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtildi.