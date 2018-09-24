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ODTÜ Ormanı'nda cinayet

Ankara'da Levent Cengiz, Turan Güneş Bulvarı üzerindeki ODTÜ Ormanı'nda tabancayla vurularak öldürüldü

DHA | 24.09.2018 - 01:38..
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Çankaya ilçesindeki Oran Mahallesi'nde, Turan Güneş Bulvarı üzerinde birkaç el silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bulvar üzerindeki ODTÜ Ormanı'nın yanında bir cesetle karşılaştı. Cesedin, 41 yaşındaki Levent Cengiz'e ait olduğu öğrenildi.

ODTÜ Ormanı'nda cinayet

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yol üzerinde ve ormanlık alanda incelemede bulundu. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, çevrede yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvurdu.

ODTÜ Ormanı'nda cinayet

Levent Cengiz'in Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde oturduğu ve akşam saatlerinde gelen bir telefon üzerine dışarı çıktığı öğrenildi. Bekar olan Cengiz'in annesiyle birlikte yaşadığı ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtildi.

ODTÜ Ormanı'nda cinayet

ODTÜ Ormanı'nda cinayet

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