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ODTÜ Rektörlüğü açılan pankartlar nedeniyle üzgün

ODTÜ mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret pankartları açılmıştı. Rektörlüğün açıklamasında "Yaşananları tasvip etmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 08:38..
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ODTÜ Rektörlüğü açılan pankartlar nedeniyle üzgün

Bilimden teknolojiden uzak kalan ODTÜ, yeni skandalıyla gündemde.

Üniversitenin mezuniyet töreninde, milletin tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankartlar açıldı.

Her yıl yeni bir skandala imza atan ODTÜ'lüler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sevgi pankartları da taşıdı.

3 GÖZALTI

Yaşanan skandalın ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili ODTÜ Rektörlüğünden de açıklama geldi.

ODTÜ Rektörlüğü açılan pankartlar nedeniyle üzgün

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Rektörlüğün açıklamasında, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda her zaman başarıyla temsil eden ve ülkemizin gururu olan Üniversitemizin mezunlarının başarılarının aileleriyle birlikte coşkuyla kutlandığı ve hepimiz için özel bir yeri olan mezuniyet törenimizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" denildi.

ODTÜ Rektörlüğü açılan pankartlar nedeniyle üzgün

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