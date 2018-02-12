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ODTÜ şehitler için mesaj yayınladı

Afrin'de kırıma uğrayan helikopterde şehit olan ODTÜ yüksek lisans öğrencisi Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman için ODTÜ'den mesaj yayınlandı.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 09:36..
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ODTÜ şehitler için mesaj yayınladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, İzmir'de toprağa verildi.

Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisinde düzenlenen törene şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman'ın emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim, annesi Ayşe (sağ 2), eşi Duygu Karaman (solda), kardeşleri Ahmet ve Cemrenur Karaman (sağda) ve yakınları şehitin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

ODTÜ şehitler için mesaj yayınladı

Öte yandan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, şehit olan askerlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın yüksek lisans öğrencisi olduğunu belirterek, bir başsağlığı mesajı yayınladı.

ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 tarihinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencimiz Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve silah arkadaşı Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatlarını yitiren kahraman şehitlerimize rahmet, kederli eşi Üniversitemiz araştırma görevlisi Duygu Karaman’a, acılı ailesine, yakınlarına ve Üniversitemiz mensuplarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

ODTÜ şehitler için mesaj yayınladı

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