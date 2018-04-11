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ODTÜ yaptı: Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek

Teröristlerin sisli havalardan faydalanarak hain tuzaklar kurması üzerine Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 12:02..
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ODTÜ yaptı: Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek

Türkiye'yi teknolojide ileriye taşıyacak projelerin beklendiği ODTÜ, uzun zaman aradan sonra Mehmetçik için başarılı bir projeye imza attı.

SİSLİ HAVADA HAİN PUSULAR

Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda sisli havalardan yararlanan teröristler, askerlerimize hain tuzaklar kuruyordu. Geliştirilen projeyle birlikte hain pusuların önüne geçilecek.

ODTÜ teröristlerin sızmalarını engelleyecek kamera üretti VİDEO

SİSLİ ORTAMDA HER ŞEYİ GÖSTEREN KAMERA

Yerli ve milli kamerayı TRT Haber mikrofonlarına anlatan Prof. Dr. Tayfun Akın, "ODTÜ olarak uzun süredir yerli teknolojiler konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları daha ürüne döndürebilmek için ODTÜ Teknokent'te şirketler oluşturduk. Bu şirketlerde çok hassas çalışabilen çipler yaptık. Bu çiplerin, performansları dünyadakilerden birkaç kat daha iyi kapasitede. Bu çipler sayesinde, siste veya az ışık ortamında gören kameralar geliştirmeyi başardık.

ODTÜ yaptı: Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecek

"ERDOĞAN'IN MİLLİLİK VURGULAMALARI..."

Sayın Cumhurbaşkanımızın son yıllarda yaptığı yerlilik millilik vurgulamalarından sonra biz Sayın Süleyman Soylu ile de görüştük. Bu destekler çok artmaya başladı. Ülkemiz platformları yerli yapabiliyor. Yurt dışından alınan kritik parçalara dayanıyordu bunlar. Şu anda biz, bu parçaları da yerli olarak geliştirdiğimiz için tamamen sistemlerin içeriğini de yerli olmasını sağladık." dedi.

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