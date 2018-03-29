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ODTÜ'de Boğaziçi'ne destek eylemi

Boğaziçi Üniversitesi'nde terör propagandası yaptıktan sonra gözaltına alınanlar için ODTÜ'lü sempatizanlardan destek sloganları yükseldi.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 07:20..
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ODTÜ'de Boğaziçi'ne destek eylemi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de barış ve huzur ortamını sağlamak için başarılı operasyonlara imza atarak bölge halkını YPG'nin zulmünden kurtardı.

Proje terör örgütü YPG'nin bölgede ağır darbeler almasından sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde skandal bir eylem düzenlendi.

CHP VE HDP'NİN DESTEKLEDİĞİ SKANDAL

Mehmetçik'i katliamla suçlayan terör yandaşı öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından kısa süre içerisinde gözaltına alındı.

CHP ve HDP'nin sahip çıktığı Boğaziçi skandalına, ODTÜ'den de destek geldi.

BOĞAZİÇİ'NDEN SONRA ODTÜ

ODTÜ'de okuyan bazı öğrenciler, Boğaziçi'nde yaşanan gözaltıların son bulmasını istedi, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Üniversite güvenliği ise ortalıkta yoktu...

ODTÜ'de Boğaziçi'ne destek eylemi

ODTÜ'de Boğaziçi'ne destek eylemi

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