ODTÜ'de Boğaziçi'ne destek eylemi

15 milyon liralık miras buhar oldu

Mehmetçik 2 bin 400 rakımda üs inşa ediyor

Yunanistan askerleri için takas teklif etti

YÖK tarafından uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla, "doktor öğretim üyesi" unvanının kısaltması Dr. Öğr. Üyesi oldu.

Daha önce aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakınlaştı.

1 Rusya'nın denizaltısavar uçakları Amerika'ya uçtu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sovyetler Birliği döneminden sonra savaş uçaklarıyla ilk kez Amerika'ya uçuş gerçekleştirdiklerini açıkladı.

2 Afrin sınırına Türk bayrağı dikildi Zeytin Dalı Harekatı'na giden Mehmetçik'in yolu üzerindeki tepeye taşlarla yapılan Türk bayrağının yanına 35 metrelik Türk bayrağı asıldı. Asılan dev bayrak Afrin'den görünüyor.

3 Meteoroloji: Hava sıcaklığı 12 derece düşecek Türkiye'de son günlerde görülen yağışların Cuma gününe kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının 8 ila 12 derece kadar düşeceği açıklandı.

4 Beyaz Saray: Kim'e maksimum baskı işe yaradı Beyaz Saray, Kim Jong-un'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirtti. Trump ise yapılacak görüşme için, "dört gözle bekliyorum" dedi.

5 Bursa'da 150 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu Bursa'da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 150 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

6 Beğendikleri adamı kaçırmaya çalışan 3 kadına 7 gün hapis Çin'in Hangzhou kentinde alkolü fazla kaçıran 3 kadın, yolda gördükleri ve beğendikleri bir adamı kaçırmaya çalıştı.