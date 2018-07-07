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ODTÜ'de Erdoğan'a hakaret pankartı açan 3 kişi gözaltında

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret pankartı taşıyan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA | 07.07.2018 - 09:48..
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ANKART

Bilimden, teknolojiden uzak kalan ODTÜ, bu yıl da büyük bir skandalla gündemde.

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret pankartı açıldı.

Pankartı taşıyan 3 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

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